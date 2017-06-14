Двенадцатого июня в журнале Frontiers in Computational Neuroscience появилась статья, авторы которой заявляют, что сделали важный шаг к пониманию того, как работа нейронов в человеческом мозге – самой сложной структуре из известных нам – обуславливает функции этого органа. Команда ученых из Швейцарии, Франции и Великобритании, участвующая в проекте Blue Brain, утверждает, что наш мозг в процессе обработки информации формирует многомерные объекты из нейронов и связей между ними и эти объекты представляют собой «мир, который мы ранее не могли себе представить». Republic разбирается, что же сделали исследователи и какой интерес представляет эта работа.

Проект Blue Brain

Blue Brain – это проект, основанный Институтом изучения мозга и разума Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) в 2005 году. Цель инициативы – создать детальную цифровую версию мозга млекопитающих (сначала крысы, а в конечном итоге – человека), чтобы понять фундаментальные принципы его работы и найти, как можно использовать эти знания в медицине.