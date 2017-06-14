Урицкий районный суд Орловской области отказался смягчить наказание Олегу Навальному, осужденному по делу «Ив Роше». Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/874920936784441345

Навальный просил заменить оставшуюся часть срока на более мягкий вид наказания.

«По УДО меня, стало быть, не отпускают. Ну, значит, надо пробовать смягчить наказание, тем более, что такую возможность предусматривает закон, а именно – статья 80 УК РФ», – писал он в фейсбуке.

При этом администрация колонии сочла ходатайство Навального «нецелесообразным». Сам осужденный рассказал, что за последний месяц на него наложили «еще пару взысканий».

В феврале суд повторно отказал Навальному в условно-досрочном освобождении. Представители колонии рассказали, что он получил взыскания, в том числе, за хлебные крошки на столе, сон в 5 утра, доклад не по форме и разговоры с заключенными после отбоя. До этого Навальному отказали в УДО в июне 2016 года.

Братьям Олегу и Алексею Навальному вынесли приговор по делу «Ив Роше» в декабре 2014 года. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам колонии, Алексей Навальный получил условный срок. Сами они настаивали на своей невиновности и называли дело политически мотивированным.