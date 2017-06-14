Сегодня Сенат США должен одобрить согласованную 12 июня комитетами по банкам и иностранным делам и внесенную лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом поправку S.722 о санкциях в отношении Ирана.

Вторая глава этого законопроекта содержит новый пакет антироссийских санкций под названием «Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года». Он фактически объединяет законопроекты Маккейна – Кардина (законодательное закрепление существующих санкций) и Крапо – Брауна (значительное расширение секторальных и индивидуальных санкций). На опасность такого развития событий Republic указывал еще 29 мая.