Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Михайлов требует взыскать 500 тысяч рублей и опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, передает агентство. Он потребовал признать сведения порочащими и удалить их из интернета.

Беседа по иску назначена на 29 июня.

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ФБК опубликовал расследование о бизнесе сыновей генпрокурора Юрия Чайки в декабре 2015 года. В нем, в частности, рассказывалось о сотрудничестве Артема Чайки с женой члена банды Цапков, известных по массовом убийству в Кущевской станице.

В расследовании Сергея Михайлова называют «главой Солнцевской ОПГ», который известен как Михась.

«Сын генерального прокурора России [Артем Чайка] оказался резидентом Швейцарии. Этот статус ему помог оформить швейцарский юрист, который десятилетием раньше помогал с оформлением виллы и визы главарю Солнцевской ОПГ Михасю», – отмечал ФБК.

В конце мая 2017 года суд удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требовал опровергнуть утверждения из расследования «Он вам не Димон», а также удалить расследование со всех ресурсов. Оппозиционер подчеркивал, что не будет удалять расследование «ни при каких условиях».