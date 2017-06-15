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12:54
Прямое включение с Байкала. Дети в этнокостюмах громко поют, водят хороводы
12:48
12:47
Что думаете, Путин-то настоящий или клон? Есть эксперты?
12:41
На экране зато sms все интереснее показывают: «Дождемся ли мы первой леди?» и «Три срока президентства достаточно»
12:40
Так, про виселицы рассказывает. А ведь всего-то про дальневосточный гектар был вопрос.
12:38
Из Забайкальского края звонит мать-одиночка из сгоревшего в 2015 году села. Говорит, жилье получить не может, «помогите пожалуйста»
Путин отвечает: «Забайкальский край? Хм. Странно. Выделяли этому региону деньги на строительство жилья. Там новый губернатор, я попрошу разобраться прокуратуру, где деньги. Вашу проблему мы решим»
Губернатор наверное поседела сейчас
12:32
«Будете ли продлевать антисанкции? Спасибо вам за турецкие помидоры от всех овощеводов России»
12:31
Урожай пошел, чуем, надои недалеко. Овощеводство растет, говорит глава Плодоовощного союза. Но все-таки давайте про санкции
12:30
Ведущие рассказывают, как в регионах после сюжетов, посвященных Прямой линии, «в городах начали класть асфальт».
Путин: «Ну может быть есть смысл раз в год проводить такие мероприятия, тогда и дорогу, где надо проложат. Но для меня важно другое. Понять настроения общества».
12:27
Йеее, зерновые пошли, пшеница. «Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы».
И ЖИВОТНОВОДСТВО
12:25
Вопрос: «Европа продлила санкции, скажите, готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями?» – «Мы и так жили под санкциями примерно с того момента, как Россия начала вставать на ноги»
12:22
Ответ иркутской девушке Алене был эээ ну таким. Опять что-то про индексацию и средние зарплаты по региону
12:20
Тем временем в эфире показывают присланные вопросы, какой-то отважный пермяк спросил: «Когда вы уйдете в отставку?»
12:19
Первый звонок по видеосвязи из Иркутской области. Девушка Алена спрашивает, почему такие маленькие зарплаты у учителей. Интересуется, как существовать на 16 тысяч рублей
12:17
Путина спрашивают – как жить. Опять циферки. Железный человек
12:15
Ведущие спрашивают, когда граждане почувствуют рост экономики на себе. Путин технично съехал, снова начав сыпать цифрами
12:13
Путин радуется рекордно низкой инфляции «за всю новейшую историю России». Где же надои-то, животноводство, рожь, пшеница, вот это все
12:11
Рецессию преодолели, говорит Путин. Но у нас снизились реальные доходы граждан, бедных стало больше.
Дальше все цифры, ура, очень интересно.
12:09
Путин сразу начал про кризис: «Очень хочется послать позитивный сигнал в общество, но вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет»
12:03
Не баян, а классика
12:03
12:02
Песков говорит, Путин «двое суток беспрерывно» готовился к Прямой линии. Ну то есть точно часов на пять все, если уж он двое суток только готовился
11:57
Ведущий говорит, что в час Путину в среднем присылали десять тысяч вопросов.
У россиян очень много свободного времени
11:52
В Гостиный двор пришли Хакамада, Шахназаров, Исинбаева. Тоже какие-то скучные темы их интересуют, про огромных боевых человекоподобных роботов видимо никто не спросит
11:47
11:46
До начала 15 минут, в редакции уже колосятся фикусы в горшках. В этот раз за сутки до Прямой линии Путину прислали 1,6 млн вопросов, их принимают вплоть до конца эфира
11:41
Это уже пятнадцатый раз, когда президент общается с народом. Как обычно, ожидаются шутки, смех, веселье, надои
11:37
Итак, погнали. Лайв с Прямой линии с госуда.. простите, с Путиным
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