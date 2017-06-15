Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости


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12:54

Прямое включение с Байкала. Дети в этнокостюмах громко поют, водят хороводы

12:48

Да, оттепель просто

https://twitter.com/grkhv/status/875286970255249408

https://twitter.com/DVM911/status/875287331711930368

12:47

Что думаете, Путин-то настоящий или клон? Есть эксперты?

12:41

На экране зато sms все интереснее показывают: «Дождемся ли мы первой леди?» и «Три срока президентства достаточно»

12:40

Так, про виселицы рассказывает. А ведь всего-то про дальневосточный гектар был вопрос. 

12:38

Из Забайкальского края звонит мать-одиночка из сгоревшего в 2015 году села. Говорит, жилье получить не может, «помогите пожалуйста»

Путин отвечает: «Забайкальский край? Хм. Странно. Выделяли этому региону деньги на строительство жилья. Там новый губернатор, я попрошу разобраться прокуратуру, где деньги. Вашу проблему мы решим»

Губернатор наверное поседела сейчас

12:34

https://twitter.com/akozenko/status/875284466452897792

12:32

«Будете ли продлевать антисанкции? Спасибо вам за турецкие помидоры от всех овощеводов России»

12:31

Урожай пошел, чуем, надои недалеко. Овощеводство растет, говорит глава Плодоовощного союза. Но все-таки давайте про санкции

12:30

Ведущие рассказывают, как в регионах после сюжетов, посвященных Прямой линии, «в городах начали класть асфальт».

Путин: «Ну может быть есть смысл раз в год проводить такие мероприятия, тогда и дорогу, где надо проложат. Но для меня важно другое. Понять настроения общества».

12:27

Йеее, зерновые пошли, пшеница. «Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы».

И ЖИВОТНОВОДСТВО

12:25

Вопрос: «Европа продлила санкции, скажите, готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями?» – «Мы и так жили под санкциями примерно с того момента, как Россия начала вставать на ноги»

12:22

Ответ иркутской девушке Алене был эээ ну таким. Опять что-то про индексацию и средние зарплаты по региону

12:20

Тем временем в эфире показывают присланные вопросы, какой-то отважный пермяк спросил: «Когда вы уйдете в отставку?»

12:19

Первый звонок по видеосвязи из Иркутской области. Девушка Алена спрашивает, почему такие маленькие зарплаты у учителей. Интересуется, как существовать на 16 тысяч рублей

12:17

Путина спрашивают – как жить. Опять циферки. Железный человек

12:16

https://twitter.com/akozenko/status/875280792951410688

12:15

Ведущие спрашивают, когда граждане почувствуют рост экономики на себе. Путин технично съехал, снова начав сыпать цифрами

12:13

Путин радуется рекордно низкой инфляции «за всю новейшую историю России». Где же надои-то, животноводство, рожь, пшеница, вот это все

12:11

Рецессию преодолели, говорит Путин. Но у нас снизились реальные доходы граждан, бедных стало больше.

Дальше все цифры, ура, очень интересно.

12:09

Путин сразу начал про кризис: «Очень хочется послать позитивный сигнал в общество, но вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет»

12:03

Не баян, а классика

https://twitter.com/papubuddha/status/875276960217399297

12:03

 НАЧАЛОСЬ

12:02

Песков говорит, Путин «двое суток беспрерывно» готовился к Прямой линии. Ну то есть точно часов на пять все, если уж он двое суток только готовился

11:57

Ведущий говорит, что в час Путину в среднем присылали десять тысяч вопросов.

У россиян очень много свободного времени

11:52

В Гостиный двор пришли Хакамада, Шахназаров, Исинбаева. Тоже какие-то скучные темы их интересуют, про огромных боевых человекоподобных роботов видимо никто не спросит

11:47

На сайте Прямой линии в разделе «Популярные вопросы» все очень скучно: дороги, зарплаты и прочая социалка. Как сказал вчера Песков, в Кремле «с болью» читают такие вопросы – их же должны решать местные власти

11:46

До начала 15 минут, в редакции уже колосятся фикусы в горшках. В этот раз за сутки до Прямой линии Путину прислали 1,6 млн вопросов, их принимают вплоть до конца эфира

11:41

Это уже пятнадцатый раз, когда президент общается с народом. Как обычно, ожидаются шутки, смех, веселье, надои

11:37

Итак, погнали. Лайв с Прямой линии с госуда.. простите, с Путиным