Из Забайкальского края звонит мать-одиночка из сгоревшего в 2015 году села. Говорит, жилье получить не может, «помогите пожалуйста»

Путин отвечает: «Забайкальский край? Хм. Странно. Выделяли этому региону деньги на строительство жилья. Там новый губернатор, я попрошу разобраться прокуратуру, где деньги. Вашу проблему мы решим»

Губернатор наверное поседела сейчас