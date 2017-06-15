11:37
Итак, погнали. Лайв с Прямой линии с госуда.. простите, с Путиным
11:41
Это уже пятнадцатый раз, когда президент общается с народом. Как обычно, ожидаются шутки, смех, веселье, надои
11:46
До начала 15 минут, в редакции уже колосятся фикусы в горшках. В этот раз за сутки до Прямой линии Путину прислали 1,6 млн вопросов, их принимают вплоть до конца эфира
11:47
11:52
В Гостиный двор пришли Хакамада, Шахназаров, Исинбаева. Тоже какие-то скучные темы их интересуют, про огромных боевых человекоподобных роботов видимо никто не спросит
11:57
Ведущий говорит, что в час Путину в среднем присылали десять тысяч вопросов.
У россиян очень много свободного времени
12:02
Песков говорит, Путин «двое суток беспрерывно» готовился к Прямой линии. Ну то есть точно часов на пять все, если уж он двое суток только готовился
12:03
НАЧАЛОСЬ
12:03
Не баян, а классика
12:09
Путин сразу начал про кризис: «Очень хочется послать позитивный сигнал в общество, но вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет»
12:11
Рецессию преодолели, говорит Путин. Но у нас снизились реальные доходы граждан, бедных стало больше.
Дальше все цифры, ура, очень интересно.
12:13
Путин радуется рекордно низкой инфляции «за всю новейшую историю России». Где же надои-то, животноводство, рожь, пшеница, вот это все
12:15
Ведущие спрашивают, когда граждане почувствуют рост экономики на себе. Путин технично съехал, снова начав сыпать цифрами
12:17
Путина спрашивают – как жить. Опять циферки. Железный человек
12:19
Первый звонок по видеосвязи из Иркутской области. Девушка Алена спрашивает, почему такие маленькие зарплаты у учителей. Интересуется, как существовать на 16 тысяч рублей
12:20
Тем временем в эфире показывают присланные вопросы, какой-то отважный пермяк спросил: «Когда вы уйдете в отставку?»
12:22
Ответ иркутской девушке Алене был эээ ну таким. Опять что-то про индексацию и средние зарплаты по региону
12:25
Вопрос: «Европа продлила санкции, скажите, готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями?» – «Мы и так жили под санкциями примерно с того момента, как Россия начала вставать на ноги»
12:27
Йеее, зерновые пошли, пшеница. «Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы».
И ЖИВОТНОВОДСТВО
12:30
Ведущие рассказывают, как в регионах после сюжетов, посвященных Прямой линии, «в городах начали класть асфальт».
Путин: «Ну может быть есть смысл раз в год проводить такие мероприятия, тогда и дорогу, где надо проложат. Но для меня важно другое. Понять настроения общества».
12:31
Урожай пошел, чуем, надои недалеко. Овощеводство растет, говорит глава Плодоовощного союза. Но все-таки давайте про санкции
12:32
«Будете ли продлевать антисанкции? Спасибо вам за турецкие помидоры от всех овощеводов России»
12:38
Из Забайкальского края звонит мать-одиночка из сгоревшего в 2015 году села. Говорит, жилье получить не может, «помогите пожалуйста»
Путин отвечает: «Забайкальский край? Хм. Странно. Выделяли этому региону деньги на строительство жилья. Там новый губернатор, я попрошу разобраться прокуратуру, где деньги. Вашу проблему мы решим»
Губернатор наверное поседела сейчас
12:40
Так, про виселицы рассказывает. А ведь всего-то про дальневосточный гектар был вопрос.
12:41
На экране зато sms все интереснее показывают: «Дождемся ли мы первой леди?» и «Три срока президентства достаточно»
12:47
Что думаете, Путин-то настоящий или клон? Есть эксперты?
12:48
12:54
Прямое включение с Байкала. Дети в этнокостюмах громко поют, водят хороводы
13:00
Дорогой Мартин Алексеевич, скотину скоро будут отстреливать
Вопрос с байкальского острова Ольхон про природоохранное законодательство: ничего нельзя, все вредит природе – «Нужно вносить изменения в действующие правила, чтобы людям было комфортно. За бугром о людях прежде всего думают, почему мы не можем так же»
13:06
Перешли к демографии. Путин говорит, провал по рождаемости у нас каждые 25 лет.
13:09
Нужно что-то сделать, чтобы не попасть в еще большую яму, продолжает президент про рождаемость: «Нужен целый набор мер. Не хотел бы преждевременно о нем говорить. Но он будет предложен»
13:10
Так, вопрос про дочерей и внуков
13:12
Путин: «Внуки есть, живут нормальной жизнью, дочери занимаются, наукой, образованием. Внуки – кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, я не хочу, чтобы они росли принцами крови. Стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют»
«Кстати, недавно у меня второй внук родился» – овации
13:15
Ох, отважные пермяки
13:18
В твиттере, конечно, парад скриншотов из вопросов, которые Путину почему-то не задают
https://twitter.com/echogor/status/875295954739527680
13:19
Стабильность рубля, зависимость экономики от углеводородов, поддержка малого бизнеса. Все как по учебнику
13:22
Вопрос из Киева: «Почему вы нас бросили? В Украине не все сторонники Бандеры. Почему российские телеканалы мажут нас одной краской» – «Мы это видим и ценим. Я не могу согласиться, что всех мажут одной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать. Но публичной поддержкой боимся нанести вам какой-то ущерб. Стараемся не вмешиваться во внутриполитический процесс на Украине»
13:25
Путин очень долго говорит про Медведчука
https://twitter.com/SvobodaRadio/status/875297610785050624
13:27
Такое ощущение, что Медведчук наш следующий президент
13:29
Путин читает стихи. Ведущий этого онлайна уже подумывает, не открыть ли бутылку красного
13:30
13:32
Мы не поняли, что сейчас было. Геи-новобранцы? Что
13:34
Очень долго говорил про Украину. Закончил цитатой Тараса Шевченко: «Доборолась Украина до самого края. И хуже ляхов распинают ее собственные дети»
13:40
Очень странно, что в Ставропольском крае помощь государства не дошла до жителей, говорит Путин. «Где деньги?!» – спрашивает у губернатора
13:43
Будет ли в России расширяться межрегиональная сеть авиамаршрутов? – спрашивают из Ростова-на-Дону. Работаем над этим, говорит Путин
13:48
Безруков спрашивает про фильм «Матильда»: «Сначала воспринимали как шутку». Потом были обыски у Кирилла Серебренникова: «Кому это нужно?».
Путин: «Мы с Учителем знакомы лично. Я уважаю его как человека, настроенного патриотически, мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Поклонской. Никто не пытается запретить. Она [Поклонская] пытается защитить свою позицию. Никаких решений запретительных по этому поводу нет»
13:53
На вопрос про Серебренникова Путин отвечать не стал
13:55
Вообще лейтмотив Прямой линии, да
https://twitter.com/asbesedin/status/875305364882849793
И это тоже
13:56
Максим Кац, залогиньтесь
13:59
Как обычно, реакция у всех на Прямую линию сверхзвуковая. Только ставропольцы пожаловались на наводнение как сразу вот что: «Генпрокурор России Юрий Чайка дал поручение прокуратуре Ставропольского края провести проверку в связи с жалобами жителей региона, пострадавших от наводнения» («Интерфакс»).
14:04
И о погоде: «Несмотря на холодину в Москве, тенденция к глобальному потеплению». А вообще Арктика вот, говорит Путин. Будем там добывать углеводороды. И ледоколы еще строить
14:12
Вопрос про Исаакиевский собор: «Вы считаете правильным оставить собор городу или передать РПЦ?» – «Неожиданный вопрос, тем более с Балтийского завода».
«Россия светское государство. После революции государство сделало все, чтобы уничтожить многие церкви. Храмы были превращены в конюшни. Слава богу не уничтожили Исаакиевский собор. Он был построен как храм, а там что сделали? Маятник Фуко повесили, чтобы подтвердить что земля вертится».
В итоге Путин пришел к тому, что нужно «деполитизировать эту проблему»: «Такие решения есть, чтобы сохранить и как музей, и как религиозный объект»
14:16
Мужчина из Аризоны записал обращение Путину: «Я ваш поклонник. Я очень пророссийский. Вопрос: как американцу, который находится в Америке и видит бешеную русофобию в своей стране, какой совет вы бы мне дали, чтобы помочь понять американцам, что Россия не враг?» – «Русофобия это результат обостряющейся внутриполитической борьбы [в США]. Я бы не хотел давать вам какие-то советы. Америка нам не враг»
[очень оригинально ответил]
14:23
Путину задают вопрос про экс-главу ФБР, Трампа и «русский след». Президент тяжело вздыхает
14:29
Пытаются вывести в эфир пользователей «Одноклассников». Почему-то не выходит!
14:37
Из Апатитов тяжелый вопрос про медицину от девушки, больной раком. Путин:
«По поводу медицины. Мы все хорошо знаем. Проблемы с медициной есть везде. Во всех странах пациенты критически относятся. У нас не меньше, может даже больше проблем, чем в США и в Европе. Но за три года у нас введено две тысячи медицинских объектов. Проблема в том, что не хватает узких специалистов. Выздоравливай, Даша»
14:41
Про пенсионный возраст ничего нового. Решение не принято, вопрос обсуждается, нужно взвешенно решать
14:47
Спросили про уроки для российской армии в Сирии. Путин говорит, это «огромная польза для нашего ОПК»
14:48
Для армии этот опыт абсолютно бесценный, продолжает президент про сирийскую операцию. В перспективе, говорит, должны поднять уровень вооруженных сил самой Сирии
14:51
Керченский мост построят, успокоил Путин
полегчало, выдохнули
15:01
Связь с Няганью пропала и у нас кажется какие-то технические сложности
15:04
Нягань город далекий, но люди знают ее по хорошей команде КВН, говорит ведущий.
15:11
Про реновацию вопросы пошли. Путин говорит, у регионов, в отличие от Москвы, денег на это нет. Но думать про это надо
15:24
Про оппозицию президент выступил дежурно: на проблемах надо не спекулировать, а предлагать решения. Кто предлагает, тот заслуживает право на диалог с властью
15:29
Тем временем, уже 3,5 часа все это продолжается. Уже, кажется, всем скучно
15:33
Про машину времени – куда бы вы хотели отправиться, спрашивают Путина дети.
«Надо решить, назад или вперед перемещаться, вмешиваться и корректировать, или этого нельзя делать. Лучше ничего не трогать. Будет все равно, что должно быть, только с неизвестными последствиями. Мне очень интересно посмотреть, как строилась наша страна, тот же Петербург. Что касается будущего, то чтобы его построить, надо тщательно изучать историю. Если мы хотим, чтобы будущее было благополучно, надо сегодня работать».
15:35
Юноша в студии спросил Путина про коррупцию. Тот ему: «А ты сам такой вопрос подготовил или тебе подсказал кто?». Юноша не растерялся, говорит, жизнь подготовила
15:40
Вопрос про «информационные вбросы» в отношении власти. Путин:
«Я их вижу. Всегда отношусь внимательно и с уважением. Но человек, занимающий мое место, должен все это перепроверять и делать выводы на основе объективных данных. СМИ и интернет используются для фейков, вбросов, политической борьбы. Ну, что делать. Такова жизнь».
15:44
Из Краснодара Путину показывают разбитые дороги. Просят принять меры.
«Такого не должно быть», – прокомментировал президент.
Кэп
15:46
Путин интересуется у ведущих: Мы же не до утра тут с вами будем?
Не хотелось бы, Владимир Владимирович. Пощадите
15:49
Газзаев спрашивает у Путина совета, как играть в футбол.
ок
15:53
Блиц-опрос пошел. Анекдоты про себя запоминаете? – Я даже книжки про себя не читаю, анекдоты тем более не запоминаю
15:56
Теперь Путин рассказывает, как во время эфира «смотрел по сторонам», читал, наверное, какие sms присылали. Решил ответить на самую острую: когда глава государства будет ездить на отечественном автомобиле? – Работаем над этим
15:57
Кого планируете оставить после себя? – Ну, я во-первых, еще работаю. И это должен определить избиратель
15:58
Все будет хорошо, читает Путин присланные сообщения. «Так и будет. Подтверждаю».
казалось бы, на этом надо заканчивать, но нет
16:00
ВСЕ
16:00
Четыре часа ровно. Путин всех благодарит, говорит, очень важно для него услышать, что происходит в стране
16:01
Для ведущего онлайна это был первый онлайн с Путина, кажется, он заслужил футболку «Я пережил Прямую линию-2017».
Всем спасибо
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