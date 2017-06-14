Минский тракторный завод (МТЗ) запустит туристическую программу «Собери трактор», сообщил ТАСС представитель предприятия Павел Тухто.
Принять участие в сборке трактора можно будет за $5 (9 белорусских рублей). Туристам выдадут спецодежду и инструкцию, как выполнять некоторые производственные операции. Все будет делаться под контролем работника завода.
После этого турист получит диплом об участии в сборке трактора определенной модели с конкретным серийным номером.
Как уточнил Тухто, МТЗ запустил программу производственного туризма в начале 2017 года, за это время завод посетили 1,2 тысячи туристов. По словам представителя МТЗ, больше всего программа интересует жителей Эстонии, Испании, Литвы, Финляндии и России.
Собеседник ТАСС добавил, что с июня завод начнет «катать гостей на самом мощном серийном тракторе “Беларус”».
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