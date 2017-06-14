Минский тракторный завод (МТЗ) запустит туристическую программу «Собери трактор», сообщил ТАСС представитель предприятия Павел Тухто.

Принять участие в сборке трактора можно будет за $5 (9 белорусских рублей). Туристам выдадут спецодежду и инструкцию, как выполнять некоторые производственные операции. Все будет делаться под контролем работника завода.

После этого турист получит диплом об участии в сборке трактора определенной модели с конкретным серийным номером.

Как уточнил Тухто, МТЗ запустил программу производственного туризма в начале 2017 года, за это время завод посетили 1,2 тысячи туристов. По словам представителя МТЗ, больше всего программа интересует жителей Эстонии, Испании, Литвы, Финляндии и России.

Собеседник ТАСС добавил, что с июня завод начнет «катать гостей на самом мощном серийном тракторе “Беларус”».