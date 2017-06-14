Сотни россиян начали отбывать сроки административного ареста за участие в протестных акциях 12 июня. Основная часть дел еще не рассмотрены – более тысячи людей, задержанных на митингах в разных городах России, ждут суда. Больше всего осужденных в Санкт-Петербурге: около 400 человек уже провели двое суток в КПЗ, а рассмотрение их дел парализовало остальную работу всех районных судов города. Почти все, чьи дела уже рассмотрены, в итоге получили от 3 до 15 суток ареста и штраф 10–15 тысяч рублей. Этими приговорами реакция системы на митинги 12 июня кардинально отличается от предыдущих массовых протестов. Впервые задержанных так много и впервые к участникам акций столь массово применяется статья 19.3 – неповиновение требованиям представителя власти. Именно она предполагает арест до 15 суток. Адвокат Алексей Глухов объяснил Republic, что изменилось в правоприменении со времени последних массовых митингов, и к чему нужно быть готовым.

За что могут посадить?

Задержанным на акциях 12 июня массово вменяют сразу две статьи:

«Нарушение правил проведения массовых мероприятий» – статья 20.2 КоАП, часть 5 – это только штраф до 15 тысяч рублей. Правда, в ряде регионов участников привлекают даже не как участников (часть 5), а как организаторов (часть 2) за «проведение публичного мероприятия», за что ответственность строже;

«Не исполнение законных требований представителя органа власти» – статья 19.3 КоАП – это уже до 15 суток ареста.

Повторное задержание по этим статьям ведет к усилению наказания: штрафу 30–50 тысяч рублей, аресту до 30 суток и общественным работам.

Кроме того, есть уголовные статьи, которые можно применить также ко многим участникам митинга:

Оскорбление представителя власти – статья 319 УК;

Насилие в отношение представителя власти – статья 318 УК;

Неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий – статья 212.1 УК, по которой судили Ильдара Дадина.

В чем выражается неподчинение полиции? Вменяют ли его только тем, кто сопротивляется задержанию?

Нет. Сейчас судебная практика позволяет применять статью 19.3 к любым присутствующим на митинге, если полиция огласила требование расходиться и дала на его исполнение время. И на митинге 12 июня полиция решила воспользоваться этой возможностью.

Это кажется чем-то новым, потому что прежде эта статья массово не применялась. Ее использование – это возвращение к 2011 году, когда неподчинение полиции вменяли участникам акций стратегии 31. Это обосновывалось формулировками вроде «упирался ногами, чем препятствовал доставлению» или «хватал за форменную одежду». Но там не было никогда сотен задержанных. Тогда под натиском общественности удалось добиться, чтобы 19.3 начали применять только за активные действия по сопротивлению. И осталась только статья 20.2 о нарушении правил проведения митинга. До 2012 года по ней был только штраф 1,5 тысячи рублей.

В 2012-м были приняты поправки, по которым штрафы по 20.2 выросли и появились новые пункты. Но все равно люди стали спокойнее переносить штрафы в 10 тысяч рублей, и для устрашения пришлось вновь возрождать комбинацию 19.3 и части 5 статьи 20.2, что вновь дало правоохранителям право арестовывать простых участников митингов. Началось это в Москве на акциях из ряда «свободу Надежде Савченко». Общественность не заостряла на этом внимание, потому что задержанных вновь были единицы. Но московские суды приняли эту практику: полиции достаточно объявить в громкоговоритель, что мероприятие не согласовано, и потребовать прекратить в нем участие, чтобы можно было применять статью 19.3 и посадить любого на срок до 15 суток.

В итоге количество привлеченных по статьям 20.2 и 19.3 в первом полугодии 2017 года явно превысит показатели всего 2016 года.

Противоречит ли это международным нормам?

Да. По решению Европейского суда по правам человека, участник любого мероприятия, согласованного или нет, не нарушающий общественных приличий – то есть мирный, одетый и трезвый – не должен привлекаться ни к какой ответственности.

Кроме того, есть разъяснение пленума Верховного суда: в случае поступления нескольких административных дел за совершение фактически одного действия, которое содержит в себе несколько правонарушений, суд должен объединять дела и рассматривать их по более тяжкому правонарушению. То есть в нашем случае ограничиться более тяжелой статьей 19.3 и не назначать штраф по 20.2. Но на практике дают и штраф, и арест.

Могут ли посадить тех, кого задержали, но отпустили до суда?

Да. Тот факт, что абсолютное большинство задержанных в Москве отпустили, объясняется только тем, что их негде содержать под стражей. Россия в соответствии с международными обязательствами должна предоставлять всем задержанным спальное место с бельем, горячую еду, туалетные принадлежности. Но в большинстве отделов полиции для этого нет условий, они не рассчитаны на содержание десятков человек.

К тому же при таком потоке оформления протоколов в них часто обнаруживаются ошибки, из-за которых суд возвращает дело в полицию и все затягивается. Но в конце концов материалы уйдут в суд и могут последовать решения об аресте.

Нужно ли признавать вину?

С одной стороны, это действительно, как правило, позволяет снизить срок ареста и штраф. После решения Конституционного суда в 2013 году, по итогам рассмотрения жалобы Эдуарда Лимонова, суды получили право давать по «антимитинговым статьям» наказание меньше меньшего. В законе прописано, что они могут делать это в особых случаях, при наличии смягчающих обстоятельств, куда входит и признание вины. И это действует. Судьи прекрасно понимают, что они не могут переварить сотни задержанных граждан – это технически невозможно. Дела по митингам 26 марта суды переваривали два месяца только по первой инстанции – как в Москве, так и в СПб. Есть дела, жалобы по которым будут рассматриваться только в сентябре – настолько плотная образовалась очередь. Разумеется, признание вины ускоряет процесс, и судьи в благодарность за это пользуются правом сокращать наказание. Тем же, кто упорствует и заставляет больше работать, из принципа дают больше.

С другой стороны, если вы признаете вину, вы фактически лишаете себя последующей возможности обращения в ЕСПЧ по нарушению статьи о свободе выражения мнений и свободе собраний Конвенции о правах человека. И все равно вы получите наказание. Если же такого гражданина повторно задержат на митинге, ему дадут уже по полной, все, что не додали в прошлый раз. Поэтому это личный выбор каждого.

Но есть важный универсальный совет для тех, кто оказался в полиции. Надо фиксировать все свои просьбы и жалобы. Обычно с этим большая проблема – полиции что ни напишешь, все это может оказаться в мусорном ведре. Поэтому о своих просьбах нужно писать в любых документах, которые дают на подпись. Дали протокол доставления – там же и нужно вписать, что «прошу меня освободить, мне нужно быть там-то и тогда-то, обязуюсь явиться». Точно также нужно фиксировать просьбы о защитниках – сейчас во многих отделах к задержанным не пускали адвокатов, мотивируя это тем, что нет просьбы от человека.

За что могут привлечь по уголовной статье?

В 2016 году Конституционный суд отменил приговор Ильдару Дадину, обвиненному по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Несмотря на отмену приговора, статья осталась. Я думаю, что после дела Ильдара Дадина ее сейчас не будут применять, потому что процессуально это стало гораздо сложнее. Но уголовную статью могут дать за другое – за насилие в отношении сотрудника полиции, статья 318. Именно по ней осудили участников первого Болотного дела и митингов против коррупции 26 марта. Практика такая – схватил сотрудника на рукав, и уже он пишет рапорт о его избиении. Ее можно применять неограниченно: нужны только показания сотрудников полиции.

Когда человеку заламывают руки и роняют лицом в асфальт, боль такая, что трудно сдержаться и не сказать о сотруднике полиции плохих слов – а это уже оскорбление, статья 319. А если схватиться за него, чтоб не упасть лицом об асфальт, то это 318. Так что у них рычагов давления очень много.

Можно ли пожаловаться на полицию?

Есть статья 286 – превышение полномочий сотрудником полиции. Но число дел по ней, связанных с избиениями на митингах, около нуля. Во-первых, потому что полномочия ОМОНа широки. По закону о полиции физическая сила и спецсредства могут применяться в случае, если было дано предупреждение и достаточно времени, чтобы его выполнить. (Кроме безотлагательных случаев, таких как бомба, когда ждать не нужно.)

Во-вторых, возникает проблема с идентификацией – полицейские на митинге выглядят так, что их невозможно опознать. Чтобы возбудить дело, нужно сообщить следователю, кто именно из полицейских схватил и ударил. В том числе, поэтому некоторые ОМОНовцы обматывают стекла на шлемах пленкой. На них обязательно должны быть жетоны с личным номером, но запомнить этот номер в стрессовой ситуации невозможно.

Чего ждать в будущем?

Я думаю, если такая же акция, как 12 июня, будет проведена в таких же объемах, система изменит тактику устрашающих мер. Этот опыт показал, что столько человек системе переварить невозможно. В спецприемниках, куда помещают арестованных, нет столько мест, обычно там сидят водители, которые повторно управляли транспортом в состоянии опьянения, а на массовые аресты они не рассчитаны.

После 26 марта в Краснодаре было даже негласное указание полиции: никого с улиц не направлять в суд, потому что спецприемники были забиты протестующими. Система воет. Суды и так настолько завалены общими делами, что эти дополнительные потоки им не осилить.

Уголовные дела по митингам 26 марта не напугали общество так же сильно, как Болотное дело в 2012-м. Власти понимают, что штрафы и аресты на несколько суток уже не действуют. Считается, что властям необходимо реагировать мгновенно, и поэтому, конечно, они будут продолжать разгонять митинги. Но это уже не решает задачу снизить число выходящих на митинги.