Акции протеста весны-лета 2017 года стали свидетельством серьезной эволюции оппозиционного движения в России. Казалось бы, начиная с 2013 года, мы наблюдаем спад протестной активности, вызванный кризисом «болотной», государственными репрессиями и расколом критически настроенной публики по «украинскому вопросу». Вместе с тем, как выступления 26 марта, так и июньские события демонстрируют не только возобновление мобилизации, но и изменение «содержания» протеста. Наши интервью с участниками акции в Петербурге позволяют наметить некоторые изменения повестки протестного движения.

Изучая митинги «За честные выборы» 2011–2012 годов и опрашивая их участников, мы в «Лаборатории публичной социологии» пришли к выводу о своеобразной «бессодержательности» зимних протестов. С одной стороны, протестующие не столько выдвигали социально-политические требования, сколько требовали признать сам факт возникновения публичной сферы в России, сделать видимым процесс «пробуждения гражданского сознания». С другой стороны, лозунги про борьбу с коррупцией, да и про сами честные выборы были лишены конкретики – они были эмблемами «системных перемен». Разберемся с честными судами и коррупцией – и система заработает сама. Сможем добиться честных выборов – и Путина сменит демократическое правительство.

Такая повестка перекликалась с либеральной идеологией, которая доминировала в антипутинских протестах. В то же время, июньские акции отличались от «болотных» митингов обилием социальных лозунгов и требований. Дело в том, что уже после спада мобилизации, движение Навального, но также локальные активистские группы, образованные митингующими, уставшими от митингов, и сообщества, складывавшиеся вокруг муниципальных кампаний, – эти разные инициативы, возникшие на волне «Болотной», – смогли не только пережить ее, но и развить ее импульс во что-то новое. Каковы новые черты оппозиционных протестов?