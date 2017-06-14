В Вашингтоне открыли стрельбу на бейсбольной площадке. Об этом сообщает CNN и NBC.

Несколько человек получили ранения.

Как сообщает NBC, это произошло на площадке, где тренировались члены Конгресса от Республиканской партии. Площадка находится в 11 километрах от Белого дома.

По данным CNN, конгрессмен Стив Скелиз получил ранение в бедро. Стрелявший попал также в двух полицейских и помощника конгрессмена. Жизни Скелиза ничто не угрожает, уточнил собеседник ABC 7 News.

В момент стрельбы на площадке находились от 15 до 25 членов Конгресса, рассказал республиканец Мо Брукс CNN.

Местная полиция в твиттере отчиталась о задержании предполагаемого стрелка.

Как рассказал конгрессмен Рон Де Сантис Fox News, он покинул площадку незадолго до начала стрельбы. Около парковки к нему подошел мужчина и спросил, кто там тренируется: республиканцы или демократы. Спустя три минуты он услышал звуки стрельбы.

Как сообщили собеседники CNN, конгрессмены стали жертвами «преднамеренной атаки».