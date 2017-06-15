Президент Владимир Путин, 6 июня беседуя о разном со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предложил составить текст присяги для принимающих российское гражданство. Володин, хоть и был без головного убора, все равно взял под козырек, – уже известно, что Дума до ухода на летние каникулы поручение президента выполнит. Депутаты взялись за перья.

Владимир Жириновский тогда же, шестого, в день рождения Александра Пушкина, выдал свой вариант. Настоящая поэма – Пушкин бы оценил. Он вообще любил радоваться плохому стиху, так же, как его Моцарт – скверной игре уличного скрипача. «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын» – так предлагает Жириновский клясться. В тексте также упоминаются «авантюристы и аферисты всех мастей», их напрасные потуги и грязные деньги, святые пограничные столбы и разная прочая клюква. Хотя Пушкин предпочел бы морошку. Но это все закуска. Ясно, что не лидеру карликовой фракции сочинять такой текст. Это дело для кого-нибудь из видных представителей парламентского большинства. Долго ждать не пришлось – свой вариант текста присяги предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.