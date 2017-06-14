«Роснефть» в ближайшие пять лет вложит в освоение российского шельфа 480 млрд рублей. Об этом компания сообщила Reuters.

В апреле стало известно, что с 2017 по 20121 годы «Роснефть» потратит только на арктический шельф 250 млрд рублей.

Как напоминает Reuters, во второй половине 2017 года «Роснефть» вместе с Eni и итальянской Saipem планирует начать бурить шельф Западно-Черноморской площади в Черном море.

В 2018 году компания начнет работы в Баренцевом море, годом позже она рассчитывает вернуться в Карское море, приводит Reuters ответы «Роснефти» на свои вопросы.

Кроме того, «Роснефть» вместе с Exxon ждет подписания соглашений c Мозамбиком для работы на трех участках шельфа этой страны.

В компании уточнили, что, несмотря на сложности с иностранным финансированием из-за санкций, «“Роснефть” проводит геологоразведку на шельфе, исходя из технических возможностей сервисных компаний, не подпадающих под санкции».

«Роснефть» владеет 55 лицензиями в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей, уточняет Reuters. Ресурсы углеводородов на шельфе «Роснефть» оценивает в 41,5 млрд тонн, газа – 22,7 трлн кубометров.