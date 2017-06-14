Глава Uber Трэвис Каланик уходит в отпуск на неопределенный срок. При этом он лишится некоторых полномочий – это станет частью плана по спасению репутации компании, подорванной громкими скандалами. Совет директоров одобрил его в минувшие выходные.

Поводом для того, чтобы отстраниться от руководства Uber, стала личная драма Каланика (недавняя смерть матери). Однако он признал, что должен подумать над тем, как улучшить руководство компанией – и над собственной ролью в ней.

Компания Uber, созданная в 2009 году, стала самым дорогим стартапом в истории. Ее стоимость составляет почти $70 млрд, ее сервисы действуют в десятках стран. Но в последние месяцы по ней ударила череда скандалов – от историй о домогательствах до обвинений в краже технологий и слежке за конкурентами. При этом негативные практики в корпоративной культуре, согласно жалобам сотрудников, нередко игнорировались.