Московский патриархат собирается издать около 60 учебников по теологии. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, его слова приводит «Интерфакс».

«Я надеюсь, что они будут не в меньшей степени востребованы на кафедрах теологии в светских университетах», – сказал митрополит.

Он также призвал создать в России «качественную и современную систему теологического образования».

Ранее Минобрнауки заявило об увеличении количества бюджетных мест в вузах по специальности «теология». Глава ведомства Ольга Васильева сообщила, что Минюст утвердил научную ступень по теологии. Она добавила, что это «поистине исторический день», и подчеркнула, что нужно укреплять кафедры теологии в российском образовании и науке.

1 июня в России защитили первую диссертацию по теологии. Автором работы выступил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. Тема диссертации – «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Научной специальностью теологию признали в 2015 году. В 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы по этой дисциплине. Ранее ученые степени «кандидат богословия» или «доктор богословия» присваивалась советами духовных академий и университетов РПЦ.