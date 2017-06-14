Центр управления расследованиями опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлена внучка президента России Владимира Путина. На публикацию обратил внимание «Дождь».

https://www.youtube.com/watch?v=RH4P6DdeagA

По данным центра, внучка Путина родилась в 2012 году, а сейчас ей пять лет.

Видеозапись датирована 2013 годом и якобы снята в Ново-Огарево, утверждает ЦУР. Девочка – дочь старшей дочери Путина Марии Фаассен.

Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин заявил «Дождю», что видео они нашли на странице «Вконтакте» Марии Воронцовой (Фаассен), которую удалили в феврале 2016 года после выхода расследования The New Times о ней.

Путин рассказал о наличии внуков в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Он заявил, что любит своих внуков, но у него недостаточно времени, чтобы играть с ними.

В расследовании The New Times сообщалось, что дочь Путина Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Она якобы четыре раза меняла фамилию.

По данным Reuters, другая дочь Путина – Екатерина Тихонова. Она якобы руководит фондом «Иннопрактика». Замужем Тихонова за Кириллом Шамановым, сыном совладельца банка «Россия».