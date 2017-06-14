Мария Баронова уйдет с поста координатора «Открытой России» в ближайшие полгода. Об этом Баронова рассказала РБК.

«Постараюсь закончить свои дела и наладить краудфандинг. Год за годом слушаю оскорбления, что не устраиваю либеральную оппозицию. А если не устраиваю – значит, нужно еще чем-то заняться», – сказала она.

Как считает Баронова, найти на ее место нового человека «будет достаточно сложно».

Говоря о ближайших планах, Баронова заметила, что «просто хотела бы две недели спать в каком-то отеле, пусть даже в Подмосковье». Уезжать из России, «в том числе ради учебы» Баронова, по ее словам, не планирует.

Проект Михаила Ходорковского Баронова возглавила в 2014 году. В начале 2017 года она стала руководителем московского отделения «Открытой России».