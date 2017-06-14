Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети “Интернет”, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации»,- сказано в пояснительной записке.

Идентификация будет происходить с помощью договора, который владельцы приложений будут заключать с операторами связи.

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Также предлагается обязать мессенджеры делать рассылку сообщений от государственных органов. Мессенджеры обяжут ограничивать отправку сообщений, которые нарушают российские законы.

Ввести норму предлагается с 2018 года.

Инициативу внесли в конце мая. Тогда же депутаты внесли законопроект, в котором прописывались штрафы для тех, кто не исполнял эти требования.

В мае 2017 года Роскомнадзор начал блокировать сайты мессенджеров на территории России. Под ограничения попали WeChat, BlackBerry Messenger, Imo, Line, Vchat и Zello. Причиной этого стало то, что мессенджеры не предоставили ведомству контактные сведения для их реестра в качестве организаторов распространения информации.