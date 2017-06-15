Вчера вечером сенат США почти единогласно проголосовал за расширение санкций против России из-за вмешательства в ход президентских выборов. Поправки в законодательство позволяют США вводить ограничения против отраслей промышленности, которые раньше под санкциями не находились. Причем это не просто расширение списка опальных людей или компаний, а попытка институционально закрепить меры воздействия на Россию.
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