Вчера вечером Сенат США почти единогласно проголосовал за расширение санкций против России из-за вмешательства в ход президентских выборов. Поправки в законодательство позволяют США вводить ограничения против отраслей промышленности, которые раньше под санкциями не были. Причем это не просто расширение списка опальных людей или компаний, а попытка институционально закрепить меры воздействия на Россию.

Если раньше президент США мог своим указом усиливать или ослаблять давление на Россию, то теперь значительные полномочия в этом вопросе отойдут Конгрессу. Надежды российских элит на то, что личный контакт Путина с Трампом поможет выторговать более выгодные условия, исчезают с невероятной скоростью. Возможность выхода из тупика кажется все более призрачной. Впрочем, этот пакет мер еще должны одобрить палата представителей и президент Трамп.

В России циклы конфликтов с Западом определяют жизнь всего общества. От того, какую роль власть отводит западным идеям, ценностям и партнерам, зависит, в какой парадигме живет вся страна.