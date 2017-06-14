ВТБ заказал оценку рыночной стоимости негосударственных пенсионных фондов (НПФ) бизнесменов Бориса Минца и Романа Авдеева. Об этом пишут РБК и «Ведомости».

Оценку проведет KPMG за 11 млн рублей.

«Результаты оценки могут быть использованы при принятии управленческих решений при приобретении компанией доли в объединенном НПФ (объединяющем все объекты оценки)», – цитируют «Ведомости» материалы ВТБ.

Представитель банка сказал обоим изданиям, что ВТБ делает это «для анализа дальнейших возможностей клиентского обслуживания». Представители Минца и Роман Авдеев отказались от комментариев.

Как уточняют «Ведомости», если объединение состоится, то новый фонд станет крупнейшим в России, его объем газета оценивает в 508,2 млрд рублей. Действующий лидер рынка пенсионных фондов – НПФ Сбербанка – по итогам первого квартала собрал 429,8 млрд рублей, добавляет издание.