При пожаре в лондонской высотке погибли 12 человек. Об этом сообщили в полиции Лондона, передает CNN.

По информации «Би-би-си», 68 пострадавших находятся в больнице, 18 из них – в критическом состоянии. Несколько жильцов числятся пропавшими без вести, точное число в полиции не назвали.

Пожар в 27-этажном здании Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне начался утром 14 июня. Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон назвал масштаб пожара «беспрецедентным».

Тушить пожар привлекли более 200 пожарных, на некоторых этажах огонь еще остается. Причину возгорания пока не установили.