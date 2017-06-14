Победителем кинофестиваля «Кинотавр» стал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. Об этом сообщает ТАСС.

Лучшим актером стал Александр Яценко, который сыграл в «Аритмии» главную роль. Лучшая актриса – Инга Оболдина, которая сыграла в мелодраме Кирилла Плетнева «Жги!».

Лучшим режиссером назвали Резо Гигинеишвили, который представил на фестивале картину «Заложники».

Фильм «Голова. Два уха» Виталия Суслина взял приз за лучший сценарий, «Теснота» Кантемира Балагова стала лучшим дебютом фестиваля.

Фестиваль проходил в Сочи с 7 по 14 июня. В конкурсе участвовали 14 картин: «28 панфиловцев», «Большой», «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Ледокол» и другие.