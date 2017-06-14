Писатель и главный редактор журнала российского журнала Esquire Сергей Минаев помог миллиардеру Алишеру Усманову записать видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали знакомые Усманова и Минаева.

По словам собеседника, Усманов давно планировал ответить Навальному, но пиаршики отговаривали миллиардера от этой идеи.

«Но после того, как Навальный обвинил его в изнасиловании, Усманова было не остановить. Поэтому и привлекли Минаева, потому что штатные пиарщики миллиардера точно бы стали отговаривать и все такое», – сказал источник.

Минаев информацию о своей причастности к записи видеообращения отверг.

По информации собеседника «Би-би-си», Усманов «вероятнее всего» проинформировал Кремль о своем решении ответить оппозиционеру. Кроме того, власти поддержали идею Усманова подать на Навального в суд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьера-министра Наталья Тимакова эту информацию отвергли.

В холдинга USM Holdings Усманова сказали, что решение «Никто из представителей российской власти, ни кто-либо вообще не пытался влиять на господина Усманова в вопросе отношений с Навальным». В пресс-службе подчеркнули, что решение о записи видеообращение и подаче иска Усманов принимал самостоятельно.

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