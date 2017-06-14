Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом сообщает The Washington Post.
Новые санкции связаны с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США. По информации «Интерфакса», законопроект поддержало подавляющее большинство сенаторов, двое выступили против.
Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей Конгресса США. Далее, если документ поддержал, он перейдет на утверждение американскому лидеру Дональду Трампу.
Конгресс США представил новый проект антироссийских санкций 13 июня. Он предусматривает сокращение срока предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14. Для предприятий энергетического сектора срок финансирования сократится до 30 дней.
Кроме того, этот документ предоставит Конгрессу право блокировать снятие или смягчение антироссийских санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное расширение санкций, заявил, что Москва не хотела бы, чтобы взаимоотношения России и США «опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор».
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