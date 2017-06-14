Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом сообщает The Washington Post.

Новые санкции связаны с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США. По информации «Интерфакса», законопроект поддержало подавляющее большинство сенаторов, двое выступили против.

Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей Конгресса США. Далее, если документ поддержал, он перейдет на утверждение американскому лидеру Дональду Трампу.

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Конгресс США представил новый проект антироссийских санкций 13 июня. Он предусматривает сокращение срока предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14. Для предприятий энергетического сектора срок финансирования сократится до 30 дней.

Кроме того, этот документ предоставит Конгрессу право блокировать снятие или ⁠смягчение ⁠антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное расширение санкций, заявил, что Москва не хотела бы, чтобы взаимоотношения России и США «опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор».