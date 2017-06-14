На месте сгоревшего дома, в котором проживал устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово Игорь Зенков, нашли человеческие останки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

В ведомстве пояснили, что обнаружили «костный фрагмент с признаками термического воздействия» на том месте, где находилась комната матери Зенкова.

СК назначил молекулярно-генетическую экспертизу, чтобы сравнить ДНК найденных останков с ДНК матери устроившего стрельбу.

Ранее следствие обнаружило три винтовки, мины и гранаты в сарае Зенкова. Кроме того, нашли две предсмертные записки, содержание которых не разглашается. По данным источников «Интерфакса», в письмах Зенков взял на себя ответственность за произошедшее и попросил никого в этом не винить.

Инцидент произошел 10 июня. По версии следствия, мужчина выстрелил в своего соседа, а затем поджег дом, где могла находиться его больная мать. Когда ему пытали помочь потушить пожар, он открыл стрельбу.

В результате четыре человека погибли, восемь пострадали. Ранения получили также четверо сотрудников Нацгвардии, которые проводили спецоперацию по задержанию устроивешо стрельбу.

При задержании Зенкова убили, СК завел три уголовных дела по статьям 105 УК РФ (убийство), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).