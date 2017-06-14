Семья президента России Владимира Путина купила как минимум два дома в районе французского города Биарриц. Об этом The Time рассказал заместитель мэра города Джоселин Кастаньед.

По его словам, родственники Путина часто приезжают в Биарриц.

«Люди встречают их на рынке, на прогулках. Но мы не подходим делать с ними селфи. Нас не волнует, кто они», – сказал Кастаньед.

Он добавил, что в 2012 году один из домов купил предполагаемый зять Путина Кирилл Шамалов. Заместитель мэра подчеркнул, что у него нет оснований допускать, что жилье приобрели незаконным путем, так как собственники прошли все проверки, предусмотренные для иностранных покупателей.

Как рассказал The Time почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда, бывшая жена президента Людмила Путина ежегодно приезжает Биарриц. По его словам, она предпочитает останавливаться либо в отеле Miramar, либо в доме, принадлежащем их «общему другу из петербургского круга Путина».

В 2015 году Reuters рассказало, что у мужа предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой есть вилла в Биаррице стоимостью $3,7 млн. Позже Центр по исследованию коррупции и организованной преступности выяснил, что в нескольких километрах от этой виллы расположен дом бизнесмена Артура Очеретного, которого «Собеседник» ранее назвал новым мужем Людмилы Путиной. Этот дом оценили в €6–7 млн.