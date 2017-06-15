Роскомпадзор заподозрил активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Литреева и Владислава Здольникова в организации ложных блокировок сайтов, включая Telegram и «Одноклассники». Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к Роскомнадзору источник.

По его словам, Роскомнадзор обратился в МВД с просьбой провести расследование. В ведомстве считают, что Литреев приобрел более десятка неработающих сайтов из «черного списка» Росконаздзора и с их помощью заблокировал «добросовестные» сайты.

Литреев подтвердил, что действительно приобрел заблокированные сайты, но подчеркнул, что «не использовал их со злым умыслом», а проверял на них уязвимости. При этом купленные им адреса «очень быстро» удалили из реестра Росконаздзора.

4 июня Задольников рассказал об «особенности» системы блокировок в Роскомнадзоре. По его словам, система блокировок ведомства устроена таким образом, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других ресурсов.

Таким образом владелец внесенного в «черный список» домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, фейсбука и других сайтов, что привело к временной блокировке этих ресурсов.

Заметка дополняется.