Специальный прокурор Роберт Мюллер, назначенный для дела о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, начал расследование против американского лидера по подозрению в препятствии правосудию. Об этом пишет The Washington Post.
В рамках этого расследования Мюллер проводит допросы высокопоставленных представителей спецслужб, отметила газета.
По информации источников, дать показания согласились директор Национальной разведки Дэн Коутс, директор АНБ Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт. Их допросы пройдут на этой недели.
Леджетт отказался от комментариев. В АНБ сообщили, что ведомство намерено «в полной мере» сотрудничать со специальным прокурором.
Как ранее сообщил экс-глава ФБР Джеймс Коми, во время своей работы на посту директора спецслужбы он заверил Трампа, что против него не ведется расследование. После увольнения Коми, пишет WP, ситуация изменилась.
Ранее Коми рассказал, что он через своего «давнего друга» передавал в СМИ детали разговоров с Трампом. По его словам, таким образом он хотел добиться назначения специального прокурора по «российскому делу».
В Конгрессе на слушаниях по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США он рассказал, что Трамп просил его закрыть расследование против бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Адвокат Трампа Марк Касовиц, в свою очередь, заявил, что Трамп «никогда и ни в какой форме не приказывал и не намекал» Коми о прекращении расследования в отношении Флинна.
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