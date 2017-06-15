Специальный прокурор Роберт Мюллер, назначенный для дела о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, начал расследование против американского лидера по подозрению в препятствии правосудию. Об этом пишет The Washington Post.

В рамках этого расследования Мюллер проводит допросы высокопоставленных представителей спецслужб, отметила газета.

По информации источников, дать показания согласились директор Национальной разведки Дэн Коутс, директор АНБ Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт. Их допросы пройдут на этой недели.

Леджетт отказался от комментариев. В АНБ сообщили, что ведомство намерено «в полной мере» сотрудничать со специальным прокурором.

Как ранее сообщил экс-глава ФБР Джеймс Коми, во время своей работы на посту директора спецслужбы он заверил Трампа, что против него не ведется расследование. После увольнения Коми, пишет WP, ситуация изменилась.

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Ранее Коми рассказал, что он через своего «давнего друга» передавал в СМИ детали разговоров с Трампом. По его словам, таким образом он хотел добиться назначения специального прокурора по «российскому делу».

В Конгрессе на слушаниях по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США он рассказал, что Трамп просил его закрыть расследование против бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Адвокат Трампа Марк Касовиц, в свою очередь, заявил, что Трамп «никогда и ни в какой форме не приказывал и не намекал» Коми о прекращении расследования в отношении Флинна.