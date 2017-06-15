Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime рассказал, почему Москва симпатизирует американскому лидеру Дональду Трампу.

«Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения», – сказал Путин (цитата по РИА Новости).

По словам российского президента, Трамп обсуждал с ним также восстановление экономически связей и борьбу с терроризмом. «Разве это плохо?» – отметил Путин.

В апреле российский лидер говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном при Трампе ухудшились. Путин отметил, что «уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал».

Позже Bloomberg узнало, что в Кремле обеспокоены «политическим хаосе» в США, который ставит под угрозу будущее Трампа. Москва, по словам собеседников агентства, волновалась, что из-за кризиса в Вашингтоне у Трампа не будет возможности наладить отношения