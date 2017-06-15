Президент России Владимир Путин заявил о планах снизить расходы на оборону до 2,7–2,8% ВВП. Об этом он сообщил в интервью Оливеру Стоуну, передает РИА Новости.

«Мы и так тратим достаточно много [на оборону]. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов», – сказал президент.

Российский лидер отметил, что «это для нас и так много». По его словам, сокращение этой статьи расходов произойдет в течение трех лет.

В конце 2016 года в России пересмотрели метод расчета расходов страны на оборону из-за перехода на общепринятый международный стандарт. Отмечалось, что «значительная» часть военных расходов пойдет на перевооружение армии, а не на текущее содержание.

Экономисты подчеркивали, что переход не был связан с военной операцией России в Сирии, так как «Росстат смотрит на произведенное оборудование, а не то, как оно использовалось». По подсчетам РБК, с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016 года Россия потратила на военные действия в Сирии 58 млрд рублей.