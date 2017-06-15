Второе и третье чтение закона, закрепляющего слово «реновация» в его новом значении, не потрясли Москву, не стали поводом для больших митингов, уличных битв и яростных споров. Закон принят буднично и рутинно, осталось дождаться подписи президента, и все. Война, объявленная в феврале, к концу апреля приблизилась к горячей фазе, а к середине июня, выдохшись, пришла если не к перемирию, то, по крайней мере, к хронической стадии наподобие той, которая установилась в Донбассе после Минских соглашений: стреляют регулярно, и вообще все неспокойно, но такого ада, как во времена малайзийского «боинга», больше нет и вряд ли будет. Социальный и почти политический кризис, спровоцированный неосторожными действиями властей на старте кампании, редуцирован до совсем не массовых пикетов перед Госдумой и вялой по сравнению с апрелем ругани в социальных сетях. Инициаторы кампании по сносу чувствуют себя победителями, и тот рекламный ролик, который всех раздражает, в принципе адекватно отражает сложившееся к середине июня положение дел – можно спорить о фасадах будущих домов и о хромированных полотенцесушителях, но люди, с блаженными улыбками упаковывающие свой скарб для переезда – это уже даже не фантазия, все так и будет. Может быть, без улыбок, но это не имеет значения.