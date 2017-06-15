Актер и режиссер Алексей Баталов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на друга актера Владимира Иванова.

По его словам, Баталов умер в больнице во сне в ночь на 15 июня. До этого актер находился в больнице почти пять месяцев, ему сделали операцию после перелома шейки бедра.

Также Иванов рассказал РБК, что семья Баталова «просила подробности не разглашать». Он добавил, что пока не решен вопрос о дате и месте похорон. «Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на [столичном] Преображенском кладбище рядом с мамой», – заявил Иванов «Интерфаксу».

Баталов в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко, затем три года работал в Театре Советской Армии. В 1975 года преподавал во ВГИКе.

Первую роль Баталов исполнил в 1944 году в картине Лео Арнштама «Зоя». Широкую известность ему принесли картины «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дама с собачкой». Всего Баталов снялся более чем в 60 российских кинолентах. Режиссером он выступил на съемках фильмов по повести Юрия Олеши «Три Толстяка» и «Шинель» Николая Гоголя.

В 1976 году Баталов получил звание Народный артист СССР, а в 1989 году – Герой Социалистического Труда. В 1981 и 2005 годах его удостоили Государственной премии СССР.