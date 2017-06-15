Митинги 12 июня нужны «для решения личных вопросов в целях саморекламы». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит, не для того, чтобы решить проблемы людей, а чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой», – сказал он.

При этом по мнению президента, митинги – это «правильный и хороший» способ донести свою точку зрения до властей. Он напомнил, что и протестные акции и действия правоохранительных органов должны быть в рамках закона.

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Митинги 12 июня прошли более чем в 210 городах России. На них в сумме задержали 1719 человек. В Москве, в частности, задержали 866 человек, а в Санкт-Петербурге – 658 человек.

Мэрия разрешила оппозиционерам провести митинг на проспекте Академика Сахарова, но за день до его проведения политик Алексей Навальный отказался от их предложения. По его словам, все подрядчики отказались ставить сцену из-за полученных угроз. Он перенес шествие на Тверскую улицу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что полиция «сделала все» для обеспечения порядка на митингах.

«В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти», – добавил он.

Столичный мэр Сергей Собянин назвал акцию «подлой провокацией». По его мнению, «нам всем повезло, что обошлось без крови», потому что участники шествия действовали агрессивно. Сотрудники полиции и ОМОНа, в свою очередь, «действовали профессионально и правильно», подчеркнул Собянин.