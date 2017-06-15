Индекс РТС на торгах 15 июня опустился ниже отметки в 1000 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В 10:14 мск он находился на уровне 995 пунктов, опустившись, таким образом, на 1,8%. Это минимум с ноября 2016 года, уточняет «Интерфакс».

Индекс ММВБ упал на 1,11% до 1818 пунктов – минимума с конца марта 2016 года.

Стоимость доллара при открытии торгов снизилась на 0,01% до 57,3 рублей. Баррель нефти марки Brent на торгах стоил $46,95. Как отмечает «Интерфакс», цены на нефть стабилизировались после обвала 14 июня (c $48,5 за баррель до $46,8).

Сенат США накануне одобрил введение новых санкций против России. Их затем должны одобрить палата представителей Конгресса США и президент Дональд Трамп.

В санкциях сказано о сокращении срока предоставления кредитов находящимся под ограничениями российским банкам с 90 до 14 дней. Документ также дает Конгрессу право блокировать снятие или смягчение антироссийских санкций.