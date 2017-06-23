Есть события, которые стоят отдельной поездки. Бронировать места на них имеет смысл заранее, как, впрочем, и покупать авиабилеты. Покупать их можно не только за деньги, но и за мили. С картой VISA Signature Alfa-Miles от «Альфа-Банка», при поддержке которого мы составили этот список культурных рекомендаций, сделать это будет еще и выгодно: банк дает 10 тысяч миль при открытии карты до конца июля и удвоенные мили за каждую покупку. Итак, выбирайте, куда лететь!

Париж

Успеть до 23 октября

Это событие не совсем осеннее – началось оно уже летом, но тем не менее: в Центре Жоржа Помпиду в Париже с 21 июня до 23 октября проходит большая выставка Дэвида Хокни, до этого отгремевшая в Лондоне и ставшая там едва ли не главным культурным событием года – очереди в Tate Britain стояли почти такие же, как на московскую выставку Серова, первые 20 тысяч билетов разошлись еще до открытия, а по завершении экспозиция была объявлена самой популярной за всю историю музея, то есть за 120 лет. Сам Хокни празднует в этом году восьмидесятилетие, и его ретроспектива охватывает практически всю его долгую карьеру: помимо знаменитых картин, эскизов и фотографий, здесь покажут рисунки, сделанные им недавно на iPhone и iPad.

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 122 791 мили

Лондон

Успеть до 28 января 2018 года

В Tate Modern 18 октября открывается большая ретроспектива главных русских концептуалистов Ильи и Эмилии Кабаковых под названием «В будущее возьмут не всех». В нее войдут экспонаты из обширной коллекции самой Тейт, а также Эрмитажа, Третьяковки и личного архива художников – помимо совместных работ, это рисунки и картины, созданные Ильей Кабаковым еще до отъезда из Советского Союза в 1987 году. Здесь можно будет увидеть мрачную инсталляцию «Лабиринт (Альбом моей матери)», состоящую из коридоров с тусклыми лампами и напоминающую о советских коммунальных квартирах. Вслед за «Будущим» в галерее откроется проект, посвященный столетию Октябрьской революции Red Star Over Russia с работами Эля Лисицкого, Нины Ватолиной, Александра Дейнеки и других советских художников из собрания дизайнера Дэвида Кинга. По этому случаю в начале лета во дворе Tate Modern установили гигантскую скульптуру Эрика Булатова «Вперед».

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 15 560 миль

Вена

Успеть до конца года

Событие, которое нельзя пропустить, – 29 сентября в Вене стартует масштабная выставка Рафаэля, подготовленная Альбертиной в сотрудничестве с Эшмоловским музеем, известным богатым собранием графики эпохи Возрождения. Для выставки произведения из своих коллекций выделили Лувр и галерея Уффици; всего обещают показать 170 работ, жемчужина экспозиции – этюд «Головы и руки апостолов» к картине «Преображение», признанный самым изящным рисунком итальянского живописца.

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 26 956 миль

Нью-Йорк

Успеть до 8 сентября

Эрик Клэптон дает четыре дополнительных концерта в США для тех, кто не смог достать билеты на его весенний североамериканский тур. В последнее время 72-летний музыкант уже не раз намекал на скорое завершение карьеры из-за проблем со здоровьем, и есть шанс, что грядущие шоу действительно могут стать прощальными. Два концерта пройдут в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, два – в Форуме в Лос-Анджелесе. Удивительно, но билеты на них все еще можно купить.

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 95 734 миль

Брюссель

Успеть до следующего года

Брюссель объявил 2017 год Годом Рене Магритта и готовится с размахом отметить 50-летие со дня его смерти. 21 сентября здесь откроется грандиозная выставка с 3D-объектами и иммерсивным шоу, которое, если верить организаторам, «погрузит посетителей в мир великого сюрреалиста». Узнаваемые детали с картин художника переделают в декорации – обещают гигантские облака и порхающих голубей над головами, зеленые яблоки вместо сидений, а также выставку самих полотен. Для всех желающих в столице Европы организуют прогулки по любимым местам Магритта (отдельные маршруты разработали для велосипедистов), при этом основная часть фестиваля пройдет в Атомиуме – главной местной достопримечательности в виде гигантской молекулы железа, с которой открывается лучший вид на город. Полная программа мероприятия будет объявлена здесь.

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 21 524 миль

Берлин

Успеть в начале октября

В Берлине осенью ожидаются сразу две большие театральные премьеры – классик сценического авангарда, американский режиссер Роберт Уилсон представит спектакль «Лютер. Танцы с богами» по мотивам Библии Мартина Лютера. Увидеть его можно будет с 6 по 12 октября в Концертном зале имени Пьера Булеза. 8 октября Василий Бархатов ставит новую оперу немецкого композитора Ариберта Раймана L'Invisible. О сюжете пока известно немного, лишь то, что он основан сразу на трех произведениях бельгийского драматурга Мориса Метерлинка – «Непрошенная», «Там внутри» и «Смерть Тентажиля».

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 45 753 миль

Орхус

Успеть в начале сентября

В датском Орхусе в начале сентября шестой раз пройдет главный в Северной Европе гастрономический фестиваль – Food Festival. За пределами страны он знаменит в основном благодаря конкурсу на лучшие хотдоги, которые здесь давно превратились в важный объект современной гастрономической культуры, но и помимо него будет на что посмотреть. Например, здесь планируют организовать самое большое в истории Дании застолье – для этого на побережье залива Орхус-Бугт установят гигантский стол с десятью зонами в соответствии с разными типами кухни. А еще на фестивале можно будет обучиться азам нордической кулинарии, попробовать местные сорта пива, узнать о малоизвестных съедобных диких травах и поучаствовать в сборе морских водорослей.

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 68 551 мили

Гамбург

Есть вероятность не успеть! Или – искать билеты у перекупщиков

The Rolling Stones, выпустившие полгода назад первый за 11 лет студийный альбом (в записи которого, кстати, принял участие Эрик Клэптон), наконец отправляются в европейское турне Stones – No Filter. Оно откроется 9 сентября концертом под открытым небом в Гамбурге. Всего же Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уотс и Ронни Вуд отыграют в 12 городах без заезда в Москву – так что имеет смысл ехать прямиком на дебютное шоу в Германию. Билеты еще можно купить на официальном сайте группы, но есть подозрение, что они закончатся прежде, чем выйдет эта заметка.

Как добраться с милями Alfa-Miles*. Перелет от 23 455 миль

*Варианты рассчитаны на момент подготовки материала.

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