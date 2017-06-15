Компания Slack Technologies Inc., развивающая мессенджер Slack, получила несколько предложений о возможном поглощении со стороны крупных технологических компаний, в том числе от Amazon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Представители обеих компаний отказались от комментариев.

По данным собеседников Bloomberg, в случае сделки Slack может быть оценен минимум в $9 млрд.

В мае 2016 года источники TechCrunch говорили, что покупкой Slack интересовалась Microsoft, которая была готова заплатить за актив $8 млрд. Однако позднее корпорация отказалась от этой идеи, а в ноябре того же года представила свой корпоративный мессенжер – Teams.

Стартап Slack был основан в 2013 году. С этого момента компания привлекла от инвесторов около $540 млн. В последнем раунде финансирования – в апреле 2016 года – Slack смог привлечь $200 млн при оценке всей компании в $3,8 млрд.