Предприятие «Кировлес» обратилось в Никулинский суд Москвы с иском против политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Самоходкину.

По ее словам, ответчиками по иску также выступают предприниматель Петр Офицеров и бывший директор «Кировлеса» Вячеслав Опалев. Со всех троих «Кировлес» требует взыскать около 16,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Самоходкина уточнила, что иск принят к рассмотрению, и досудебная подготовка по нему состоится 29 июня.

В 2013 году суд признал Навального и Офицерова виновными в хищении 16 млн рублей у «Кировлеса» (Опалев дал показания против них). По этому делу Навальный и Офицеров получили пять и четыре года тюремного заключения соответственно, затем наказание им сменили на условное. В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что по делу «Кировлеса» Навального и Офицерова осудили за деяния, которые невозможно отличить от обычного предпринимательства. После этого Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, но в феврале 2017 года суд в Кирове дал Навальному и Офицерову те же самые сроки: пять лет и четыре года условно соответственно. В мае текущего года суд оставил приговор в силе.

Опалева еще в 2012 году приговорили к четырем годам условно. В ходе первого процесса по делу «Кировлеса» он заключил с прокуратурой досудебное соглашение.