Министр экономического развития Максим Орешкин разработал план переезда ведомства в деловой центр «Москва-сити». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники.

«По задумке Орешкина, это такой проект “министерства будущего”, тем более, что он намерен кардинально обновить и омолодить кадровый состав ведомства», – рассказал собеседник издания.

Переезд коснется сотрудников главного здания ведомства, которое находится на 1-й Тверской-Ямской улице. Орешкин уже якобы согласовал этот план с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как пишет «Би-би-си», о переезде в «Москва-сити» также задумались Минпромторг, Минстрой и министерство по делам Северного Кавказа.

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Максим Орешкин занял пост министра в ноябре 2016 года вместо арестованного Алексея Улюкаева. До этого он работал в Минфине, с марта 2015 года был заместителем министра финансов.

Вскоре после своего назначения он анонсировал «перезагрузку» ведомства. По его мнению, стиль работы министерства должен стать более гибким. Орешкин также предложил увеличить сотрудничество с Минфином.

В июле 2016 года площадь в «Москва-сити» купила столичная мэрия. По данным «Коммерсанта», власти Москвы купили 55 тысяч квадратных метров в башне «Око».