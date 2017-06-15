По делу о нападении на полицейского во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, подростка задержали утром 14 июня. В этот день в телеграм-каналах политических активистов появились сообщения о задержании несовершеннолетнего участника «Молодежного яблока» Дмитрия Мякшина. Как отмечалось, его везут в СК, задержанному ищут адвокатов.

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Ранее сообщалось, что после антикоррупционного митинга в Санкт-Петербурге СК завел дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). По версии следователей, во время акции на Марсовом поле неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского и выбил ему зуб.

Как отмечалось, помимо этого на митинге неизвестный «нанес бойцу ОМОН удар в спину. Сотрудник правопорядка попытался догнать обидчика, но споткнулся о случайно или намеренно выставленную ногу».

12 июня в российских городах прошли оппозиционные митинги, на которых, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали 1719 человек. В Москве задержали 866 человек, 136 из которых, как сообщили в мэрии, – несовершеннолетние. В Санкт-Петербурге задержали 658 человек, 530 из них уже привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга.

После митинга в Москве СК также завел уголовное дело о нападении на полицейского. Полиция задержала подозреваемого, им оказался подросток 1999 года рождения. По версии следователей, молодой человек брызнул баллончиком в лицо полицейскому, пострадавший получил ожог глаз. СК ходатайствовал о домашнем аресте подозреваемого.

Организатора митингов, политика Алексея Навального задержали до начала московской акции в подъезде его дома. Его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и демонстраций и арестовали на 30 суток.