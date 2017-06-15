Санкции против России ввели «на голом месте». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии». Republic ведет ее трансляцию.

«Сейчас мы знаем, что в Сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?» – сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия десятилетиями жить под ограничениями.

По его мнению, Россия жила под ними тогда, когда начинала «вставать на ноги» на протяжении всей истории. Если бы Россия не присоединила Крым, западные власти нашли бы другой повод, заверил президент.

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При этом он признал, что экономические ограничения – это «ненормальная ситуация», которая не приведет ни к чему хорошему. Россия, в свою очередь, готова отменить антисанкции, если на это пойдут страны Запада.

Он также привел данные, согласно которым Россия потеряла от санкций $50 млрд, а Запад – около $100 млрд.

Накануне Сенат США одобрил введение новых санкций против России.