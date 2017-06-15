Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 20 тысяч рублей за несогласованную акцию на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.
Дадина и еще десятерых активистов задержали за эту акцию 12 мая. На акции Дадин читал вслух Конституцию РФ.
Суд признал Дадина виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов). В протоколе, составленном сотрудниками полиции, отмечалось, что активисты проводили свое мероприятие в месте, не предназначенном для публичных акций.
В апреле Дадина задержали за проведение одиночного пикета у здания ГУВД Москвы. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение правил пикетирования.
Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы, но затем срок снизили до двух с половиной лет. В феврале 2017 года Конституционный суд признал наступление уголовной ответственности на основании неоднократности правонарушения противоречащим Конституции. После этого Верховный суд отменил приговор Дадина.
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