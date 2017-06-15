Венесуэла, переживающая острый экономический кризис, оказалась перед угрозой дефолта. Как стало известно из отчета Счетной палаты РФ, она нарушила обязательства перед Россией примерно на $1 млрд. Среди возможных последствий – вмешательство Международной ассоциации участников рынка свопов и деривативов (ISDA). Если она формально признает это «кредитным событием» (неплатежом – failure to pay), держатели кредитно-дефолтных свопов (CDS) на долги Венесуэлы смогут требовать выплат по своим страховкам. Пока неясно, подходят ли под определение ISDA неплатежи по кредитным договорам между двумя странами.

До сих пор Венесуэла исправно платила по долгам, в том числе за счет собственного населения. В частности, сокращала импорт продовольствия, провоцируя дефицит, рост цен и беспорядки. Но стране все равно не хватает денег. А новые кредиты, которые она берет через свои нефтяные компании или банки, обходятся все дороже. Их бонды теперь продаются с дисконтом 70–80%.

В начале июня стало известно, что венесуэльский банк, которым владеет государство, предложил американским компаниям двадцатилетние бонды на $5 млрд с дисконтом 80%. Но отдать по этому займу придется в десять раз больше. Если банк не найдет денег на выплаты (как по бондам, так и по другим обязательствам), расплачиваться, возможно, придется имуществом. Например, в рамках кредита от «Роснефти» венесуэльская госкомпания PDVSA, в частности, предоставила ей залоговые права на свои активы в США (долю в нефтяной компании Citgo).

Экономисты говорят, что выпускать такие бонды – это примерно как сдавать в ломбард вещи по дешевке. «Такие сделки обычно доступны для людей с трясущимися руками, которые ведут переговоры через пуленепробиваемое стекло», – пишет обозреватель Washington Post Ник Мирофф.