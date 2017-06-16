Книга «Шпаргалки для боссов. Жесткие и честные уроки управления, которые лучше выучить на чужом опыте» (вышла в издательстве «Альпина Паблишер») – нечто среднее между мемуарами и менеджерским трактатом, сдобренным байками, анекдотами и ненавязчивыми поучениями от отставного российского бизнесмена. Написал ее Тимур Горяев – бывший глава екатеринбургского косметического концерна «Калина», который когда-то мечтал купить L'Oreal (так, по крайней мере, он однажды говорил инвестбанкиру Рубену Варданяну), но в итоге сам все продал. Уральской компанией теперь владеет гигант Unilever, а Горяев живет в Лондоне. Не слишком оригинальный поворот судьбы для человека, заработавшего состояние в России. Хотя успех бизнеса, никак не связанного с нефтью, металлами и государственным заказом, по-прежнему воспринимается в стране больше как исключение, чем правило. В главе, которую мы публикуем, автор рассуждает о правильном отношении к просчетам, включая крупные и весьма болезненные, и предубеждениям в бизнесе.
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