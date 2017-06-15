Президент России Владимир Путин не хотел бы воспитывать своих внуков как «принцев крови». Об этом он заявил, отвечая на вопросы Прямой линии.

«Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми», – сказал Путин.

Президент пояснил, что не хотел бы называть имя и возраст своих внуков, потому что их идентифицируют и тогда их обычная жизнь закончится.

Недавно у него родился второй внук. Другой внук сейчас ходит в детский сад, поделился президент.

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Накануне Центр управления расследованиями опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлена внучка Путина. По данным центра, она родилась в 2012 году у старшей дочери президента Марии Фаассен.

В феврале 2016 года The New Times опубликовало расследование о старшей дочери президента. Она, по данным издания, замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.

Как писало Reuters, другая дочь президента – Екатерина Тихонова. Она якобы руководит фондом «Иннопрактика».