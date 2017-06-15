Полиция Санкт-Петербурга признала игрушечную желтую утку средством агитации после митинга 12 июня. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Находился в непосредственной близости (менее 10 метров) от других участников митинга, которые скандировали лозунги “Путин надоел” и “Позор”, а некоторые имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки, то есть участвовал в несогласованном митинге», – приводит издание административные протоколы, которые писали полицейские на задержанных.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. Во время несогласованной акции на Марсовом поле в Петербурге полиция забрала, в том числе, большую надувную утку. «Фонтанка» отмечает, что полицейские собирались предъявить утку в суде в качестве вещественного доказательства нарушения порядка.

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Во время протестных акций в Санкт-Петербурге задержали 658 человек, 530 из них уже привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга. На акции в Москве полиция задержала 866 человек. После митингов в Москве и Петербурге СК завел два уголовных дела о нападении на полицейских, по ним задержали подростков.

Утка стала символом протестных акций после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о тайной империи премьер-министра России Дмитрия Медведева. Среди прочего, фонд обнаружил на территории «дачи Медведева» в Плесе отдельный дом для утки.