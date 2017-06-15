Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подал в отставку. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника телеканала, Владимиров решил уйти со своей должности «по семейным обстоятельствам».

Ранее 15 июня губернатора резко раскритиковал на Прямой линии президент России Владимир Путин. Ему пожаловалась жительница Ставропольского края, пострадавшая от наводнения. По ее словам, она не получила компенсацию, а справки для получения выплат необходимо делать за деньги.

«Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края: Владимир Владимирович, где деньги?» – спросил президент.

Президент также попросил Генпрокуратуру проверить, куда пошли деньги, выделенные на помощь пострадавшим.

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Ранее в эфире ведущие обращали внимание на быструю реакцию властей на жалобы, о которых жители рассказывали в эфире Прямой линии. «Надеюсь, что Владимир Владимирович, у вас уже сегодня побывает», – заключил Путин, отвечая на вопрос.

Наводнение в Ставропольском крае вызвали сильнейшие за последние 50 лет дожди. От них пострадали 28 населенных пунктов, в которых проживают более 6,6 тысячи человек.