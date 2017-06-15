Сообщения об отставке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова не соответствуют действительности. Об этом «Новой газете» заявил начальник пресс-службы губернатора Алексей Нос.

«Нет, мы опровергаем», – сказал он.

Сам Владимиров напомнил, что это «так быстро не делается», передает «Интерфакс». Губернатор пообещал разобраться с проблемами при выплате пострадавшим компенсаций, за которые его раскритиковал президент.

Ранее 15 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на неназванный источник передал, что Владимиров написал заявление об отставке «по семейным обстоятельствам». Это произошло после критики президента РФ Владимира Путина во время Прямой линии с россиянами.

К президенту обратилась жительница Ставропольского края. Она рассказала, что ей не выплачивают компенсацию, а за справки для получения выплат требуют деньги. Президент попросил Генпрокуратуру проверить, куда пошли деньги для пострадавших.

«Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края: Владимир Владимирович, где деньги?» – спросил президент.

Губернатор, в свою очередь, заявил, что выплату эта жительница получили неделю назад. Он пообещал проверить платную выдачу справок.

От наводнения в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, где проживает 6,6 тысячи человек.