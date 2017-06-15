Полиция Чечни прекратила уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

«Дознавателем отдела полиции номер 3 управления МВД по городу Грозный 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», – рассказали в полиции.

Спортсмена задержали в Брянской области 4 июня по подозрению в использовании поддельных документов. Из-за ошибки, допущенной сотрудниками ЗАГСа при восстановлении документов Амриева в 2002 году, его объявили в России в федеральный розыск. Спортсмен сбежал из прокуратуры Брянска, опасаясь преследования, но вновь был задержан в Белоруссии в ночь на 8 июня. Его передали чеченской полиции и отправили в Грозный.

9 июня родители Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына. В свою очередь, СПЧ попросил Генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность действий полиции в отношении Амриева. В тот же день спортсмена освободили.

Как ранее писала «Новая газета», в Чечне Амриеву объявили кровную месть из-за того, что его брата подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного чеченского полицейского. Сам Амриев уехал из Чечни, пожаловавшись на пытки со стороны полицейских.