Президент России Владимир Путин назвал «информационными вбросами» материалы СМИ про представителей власти. Об этом он сказал во время Прямой линии с президентом, трансляцию которой ведет Republic.

«Я их вижу. Всегда отношусь внимательно и с уважением. Но человек, занимающий мое место, должен все это перепроверять и делать выводы на основе объективных данных. СМИ и интернет используются для фейков, вбросов, политической борьбы. Ну, что делать. Такова жизнь», – сказал он.

Он не уточнил, о каких именно «вбросах» идет речь и не назвал ни одной фамилии.

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Последним громким расследованием в медиа стал материал ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Заметка дополняется.