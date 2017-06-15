Президент России Владимир Путин прокомментировал обыски, прошедшие в «Гоголь-центре». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», – сказал он.
Президент прочитал письмо в поддержу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.
Как передает «Дождь», Путин отметил, что обыски не надо воспринимать как ограничение творчества Серебренникова.
Во время прямой линии Путина актер Сергей Безруков задал ему вопрос о «Гоголь-центре», но президент проигнорировал вопрос.
«Понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества. Кому это нужно?» – спросил актер.
Обыски в квартире Серебренникова и в театре прошли в конце мая. Они были связаны с делом о хищении 200 млн рублей бюджетных средств, которые выделили основанной Серебренниковым «Седьмой студии».
Режиссер проходит по делу свидетелем. Арестованы бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.
Как писал «Коммерсантъ», ранее Путин назвал «дураками» организаторов обыска.
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