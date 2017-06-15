Президент России Владимир Путин прокомментировал обыски, прошедшие в «Гоголь-центре». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», – сказал он.

Президент прочитал письмо в поддержу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.

Как передает «Дождь», Путин отметил, что обыски не надо воспринимать как ограничение творчества Серебренникова.

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Во время прямой линии Путина актер Сергей Безруков задал ему вопрос о «Гоголь-центре», но президент проигнорировал вопрос.

«Понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества. Кому это нужно?» – спросил актер.

Обыски в квартире Серебренникова и в театре прошли в конце мая. Они были связаны с делом о хищении 200 млн рублей бюджетных средств, которые выделили основанной Серебренниковым «Седьмой студии».

Режиссер проходит по делу свидетелем. Арестованы бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Как писал «Коммерсантъ», ранее Путин назвал «дураками» организаторов обыска.